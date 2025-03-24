İmamoğlu’na yolsuzluk tutuklaması

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüpheli hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun para kasası Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun başta olmak üzere 22 şüpheli yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı.

Öte yandan İmamoğlu'nun Kent Uzlaşısı adı altında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yardım suçundan yargılandığı davada da karar da açıklandı. Mahkemenin kararına göre İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildiği açıklandı.

'BENİM İÇİN ÇÖP NİTELİĞİNDE'

EKREM İmamoğlu hakimlik ifadesinde, emniyette ve savcılıkta verdiği beyanları tekrar ettiğini belirterek, "Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnadını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır. Tahribatı büyük olacaktır" beyanında bulundu.

ÖRGÜT YAPISININ ŞEKİLLENMESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak nitelendirildiği soruşturmada örgüt yapısı içinde örgüt yöneticileri olarak "Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız ve İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz" adı "örgüt yöneticisi" olarak geçti. Fatih Keleş'le bağlantılı olan Adem Soytekin ile Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun ile bağlantılı Hüseyin Köksal ile Emrah Bağdatlı örgütün kasası olarak belirlendi. Soruşturmada Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise örgüt üyesi olarak geçiyor.

Suç örgütü faaliyetleri kapsamında İBB şirketlerinden hak ediş alan çeşitli şirketler, ödemelerin bir kısmı ile İmamoğlu inşaattan yer satın aldığı, İmamoğlu'na yakın isimlerin aracılığıyla İmamoğlu A.Ş.'ye ödemeler yaptıkları belirlendi.

Kültür A.Ş'den 193 milyon TL ödeme alan BVA firması sahibi Murat Kapki'nin, ödemenin yapılmasının ardından İmamoğlu İnşaat'a "daire parası" adı altında 50 milyon TL para transferi yaptığı tespit edildi.

'BU SUÇLAMA RENCİDE EDİCİ'

TUTUKLANAN şüpheli Mahir Polat ifadesinde, Azat Barış'la 4-5 yıl önce karşılaştığını, ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını söyledi.

Polat, "Azat Barış'ın Yezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Ağır sağlık sorunlarım var. Doktor takibine devam etmekteyim. En son 2 hafta önce anjiyo oldum. Tarih ve kültür araştırmaları, milli değerlerimizin ortaya çıkması için çalışmalar yaptım. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir" dedi. Şüpheli Resul Emrah Şahan ise ifadesinde, terörle herhangi bir irtibatı olmadığını, olmayacağını ve teröre destek vermeyeceğini söyledi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştikçe suç örgütünün İstanbul'un her köşesini nasıl yayıldığı da gün yüzüne çıktı. Yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen "gizli kasa" Adem Soytekin'in İmamoğlu İnşaat'ın sıvacısı olduğunun ortaya çıkmasının ardından diğer "gizli kasa" Ali Nuhoğlu'nun 22 yaşındaki elektrikçisinin de İmamoğlu döneminde ihya edildiği belirlendi. Tesisatçı Ceylan'ın yeterliliği olmadığı halde metro inşaatları dahil yılda onlarca ihale aldığı ortaya çıkarken Nuhoğlu, elektrikçisi Ceylan'ı "Yeteneklerine güvendiğim bir elemanımdı. Akıl hocası bendim" diyerek savundu.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nu silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Hakimlik, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığını belirterek bu suçtan tutuklama talebinin reddine karar vermişti. Başsavcılık bu karara itiraz edeceğini açıkladı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANANLAR:

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Kültür AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Halit Burak Atalan, , Ertan Yıldız, Panoffect Medya A.Ş. Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş (Reklam şirketi sahibi), İlbak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, Yusuf İlbak (İş insanı/ CNBC-E'nin sahibi), Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı Kamil Timur Delibaş, Şişli Belediyesi eski meclis üyesi, Clear Channel açık hava reklam şirketi sahibi Umut Şenol, Reklamarea CEO'su Alper Aydın, Kabil Taşçı, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Özsoy, 3K Organizasyon Reklam San. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Cem Istıranca, Eyüp Subaşı, Murat İlbak, Ahmet Çiçek, Alper Aydın, Mustafa Nihat Sütlaş.

TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

ŞİŞLİ Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan ve Mahir Polat'ın üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Şahan'ın terörden tutuklanmasının ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE İZMİR'DE GÖREVLİYDİ

YOLSUZLUK soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce ifadesinde, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet gibi suçlamaları şiddetle reddettiğini, ihalelerin yapıldığı tarihte İBB'de görevli olmadığını belirtti. İBB'de 2022'nin Haziran ayından 2023 yılının Kasım ayına kadar çalıştığını aktaran Gökce, daha öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik yaptığını ifade etti. Gökce, kendilerine bahsedilen ihaleler döneminde İBB'de görevli olmadığını aktardı.