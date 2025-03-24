SON DAKİKA: CHP'nin olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu! 3 isim mahkemeye başvurdu

NE OLMUŞTU?

CHP'de bir önceki kurultayda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Özel, kurultayı ikinci turda kazanırken CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kısa bir süre sonra CHP içindeki delegeler ve yöneticiler usulsüzlükler ile ilgili beyanatlar vermeye başladı. Kurultayda cep telefonları dağıtıldığı, telefonların içindeki soğuk cüzdanlarla para ödemeleri yapıldığı, pazar günü kapalı olan bir döviz bürosunun açıldığı, kurultayda finansal yöntemlerle delege devşirildiği iddia edildi. Süreç yargıya taşınırken, CHP'ye kayyum atanması ve yeniden kurultaya gidilmesi gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." diyerek olağanüstü kurultaya gideceklerini duyurmuştu.