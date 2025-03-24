SON DAKİKA: CHP'nin olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu! 3 isim mahkemeye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şaibeli kurultay ile ilgili iç hesaplaşma devam ediyor. CHP eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da içinde olduğu 3 kişi, 6 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesini talep etti. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuran CHP'liler, şaibeli kurultay ile ilgili devam eden süreci gerekçe gösterdi.
ÖZGÜR ÖZEL: 6 NİSAN'DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPACAĞIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmalı kurultay sonrası açılan davalar ve yürütülen sürece vurgu yaparak, partiye kayyum atanmasının önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını söylemişti. Özel, bu karar ile partiye kayyum atanamayacağını da vurgulamıştı.
MHP'Lİ FETİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
CHP'nin kurultay hamlesine karşılık MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Özgür Özel'in olağanüstü kurultaya gitme kararı almasının mümkün olamayacağını ileri sürdü.
Feti Yıldız, "CHP'nin seçimlerinde usulsüzlük varsa yeni genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir." dedi.
NE OLMUŞTU?
CHP'de bir önceki kurultayda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Özel, kurultayı ikinci turda kazanırken CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kısa bir süre sonra CHP içindeki delegeler ve yöneticiler usulsüzlükler ile ilgili beyanatlar vermeye başladı. Kurultayda cep telefonları dağıtıldığı, telefonların içindeki soğuk cüzdanlarla para ödemeleri yapıldığı, pazar günü kapalı olan bir döviz bürosunun açıldığı, kurultayda finansal yöntemlerle delege devşirildiği iddia edildi. Süreç yargıya taşınırken, CHP'ye kayyum atanması ve yeniden kurultaya gidilmesi gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." diyerek olağanüstü kurultaya gideceklerini duyurmuştu.