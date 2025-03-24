SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Kent Uzlaşısı soruşturmasında 'KCK' modeli! Belge ortaya çıktı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklu, Kent Uzlaşısı soruşturmasından ise serbest olarak yargılanması kararı verildi. İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Kent Uzlaşısı süreciyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyaya girdiği belirtilen bir belge de Sabah Gazetesi'nde yayınlandı.
"ÖRGÜT BİRÇOK BELEDİYEYE ÜYE YERLEŞTİRDİ"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, terör örgütü PKK'nın siyasal yapılanması DEM Parti, CHP ile 31 Mart 2024'te "kent uzlaşısı" anlaşması yaptı. Örgüt, bu şekilde İstanbul'daki birçok belediyeye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri yerleştirdi.DEŞİFRE OLMAMALARI İÇİN CHP LİSTELERİNE YERLEŞTİRİLDİLER
Örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri, HDP parti yöneticileri yerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.
"KCK SÖZLEŞMESİNDEKİ MODELLE YATAY ÖRGÜTLENME"
Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.
OPERASYONLA DEŞİFRE EDİLDİLER
Örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi, geçen ay düzenlenen operasyonla deşifre edilerek tutuklandı.
TERÖR ELEBAŞI DURAN KALKAN'IN FİKRİ
Yapılan soruşturmada, kent uzlaşısının DEM Parti aklıyla oluşturulan bir formül olmadığı, formülün teorisinin 2010 yılında Duran Kalkan tarafından yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, bati illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlendi.
BATI İLLERİNDE SÖZ SAHİBİ OLAMASA DA GÜÇ KAZANMA İSTEĞİ
"Kent uzlaşısı" formülü ile batı illeri ve ilçelerindeki örgüt üyelerinin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmaları, yerel yönetimlerde yer almaları ve siyasi bir denge olmalarını amaçladığı öğrenildi.
PARTİ DEĞİŞİKLİKLERİYLE DEŞİFRE OLDULAR
SABAH, soruşturma dosyasına giren çok önemli bir belgeye de ulaştı. Kent uzlaşısı kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan isimlerin, parti üyelik bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan istendi.
Soruşturma dosyasına giren belgeye göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu isimlerin HDP parti üyesi oldukları, 19 Şubat 2024 tarihinde HDP üyeliklerini sonlandırıp 7 gün sonra 26 Şubat'ta CHP parti üyelik kaydı yaptırdıkları belirlendi.