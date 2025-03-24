SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Kent Uzlaşısı soruşturmasında 'KCK' modeli! Belge ortaya çıktı...

TERÖR ELEBAŞI DURAN KALKAN'IN FİKRİ

Yapılan soruşturmada, kent uzlaşısının DEM Parti aklıyla oluşturulan bir formül olmadığı, formülün teorisinin 2010 yılında Duran Kalkan tarafından yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, bati illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlendi.

BATI İLLERİNDE SÖZ SAHİBİ OLAMASA DA GÜÇ KAZANMA İSTEĞİ

"Kent uzlaşısı" formülü ile batı illeri ve ilçelerindeki örgüt üyelerinin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmaları, yerel yönetimlerde yer almaları ve siyasi bir denge olmalarını amaçladığı öğrenildi.