CHP PM’den olağanüstü kurultaya onay!

CHP Parti Meclisi (PM), bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Parti Meclisi'nde 6 Nisan'da gerçekleştirilecek 'Olağanüstü Kurultay' kararı da görüşüldü.
Yapılan oylama sonucunda Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı.
MAHKEMEDEN LÜTFÜ SAVAŞ'IN TALEBİNE RET
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.
Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetmişti.