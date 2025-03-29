Biri İngiltere’den diğeri ABD’den yardım dileniyor

Türkiye'de adaletin olmadığını söyleyen CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde BBC'ye konuşarak İngilizlerden yardım istemişti. Özel, İngiltere Başbakanı Starmer'a da, "Bu nasıl dostluk? Terk edilmişlik hissediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Türk yargısını hedef gösteren Özgür Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem" diyerek skandal sözlere imza atmıştı.

"BANA SAHİP ÇIKIN"

Özel'den geri durmayan tutuklu Ekrem İmamoğlu ise, cezaevinden New York Times'a benzer bir şikayet ve yardım yazısı kaleme aldı. Dünyaya 'Bana Sahip Çıkın' mesajı veren İmamoğlu, sokaklarda estirilen terörü de sahiplendi. İmamoğlu yazısında, "Türkiye ve yurt dışındaki sosyal demokrat liderler ve belediye başkanları desteklerini gösterdi. Sivil toplum da geri adım atmadı. Peki ya dünya çapındaki merkezi hükümetler? Onların sessizliği kulakları sağır edici. Washington, Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili yalnızca 'endişelerini' dile getirdi. Avrupa liderleri ise, birkaç istisna dışında, güçlü bir yanıt vermekte başarısız oldular" sözleriyle adeta 'Bana neden yardım etmiyorsunuz?' çığlığı attı.

AVUKATINA GÖZALTI

Dünyadan yardım bekleyen İmamoğlu ile dün bir başka gelişme daha yaşandı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli Pehlivan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atma' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ise, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FATURALARI ŞİŞİRİP VURGUN YAPMIŞLAR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olan Gürkan Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı. Coşkun, "Ego Teknik Prodüksiyon Tasarım" şirketinin sahibi olduğunu belirterek, "DBM" şirketinin asıl sahibinin şüpheli Emrah Bağdatlı olduğunu ve bu şirketin şu an B.B. adına kayıtlı olduğunu, A.U'nun ise şirketin çalışanı olarak göründüğünü söyledi. Bu şirketlerin Ağustos 2022'de kurulduğunu ve belediyeden çok yüksek rakamlı işler aldıklarını belirten Coşkun, "Vedat Şahin isimli şahıs ise bizim sektörün en küçük malzemeye sahip olan sıradan bir şirketin sahibiydi. 2021'den sonra bu şahıs da devasa zenginliğe ulaşmıştır" dedi.

"İNŞALLAH KAÇMAZ"

COŞKUN, Şahin'in kendisine, "Bu işlerle niye uğraşıyorsunuz? Bu kadar yatırım yapıyorsunuz, ben iki tane prompter, iki hoparlör koyuyorum, 2 milyon fatura kesiyorum. Hatta şu an 60 milyon lira Emrah Bağdatlı'dan alacağım var, inşallah kaçmaz, kaçacağına dair duyumlar aldım. İnşallah bu iş bize de sıçramaz. Benim yaptığım işler küçük, bana bir şey olmaz." dediğini aktardı. İ.K'nın ise, "Qoala" isimli şirketin sahibi olduğunu, bu kişinin malzemesi ve ofisi olmadığını düşündüğünü dile getiren Coşkun, "Ama belediye iştiraklerine veya iş alan şirketlere şişirilmiş fatura kesmektedir" dedi.