Başkan Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ı andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/AOpvDN8IPE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2025