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Başkan Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ı andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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