SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villaları ile ilgili çarpıcı detay: Kirası, fiyatından daha fazla...

MİLYARLARCA LİRA VARLIK BEYANDA YER ALMADI

Devrin ardından şirkette tek yetkili, kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu. 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım AŞ'ye yer vermedi.

2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca liralık varlıklar yer almadı.