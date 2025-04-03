İmamoğlu İnşaat’ın üç projesinde usulsüzlük

İSTANBUL Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu ve aynı soruşturmada el konulan İmamoğlu inşaat şirketinin Beylikdüzü'nde yer alan 3 inşaat projesindeki usulsüzlüklere ilişkin hazırladığı tespit formlarına ulaşıldı.

Formda, "Toplamda 3 bloktan oluşan sitedeki dubleks dairelerde yer alan terasların büyüklüklerinin ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak değiştirildiği, bu sayede teras kısımlarının uzunluklarının büyütüldüğü, bazı terasların derinliklerinin ise azaltılarak dairelerin kapalı kullanım alanlarına (odalarına) dahil edildiği, ayrıca A1 Blok'un 1.Bodrum dükkan katının yüksekliğinin ruhsat eki projelerine aykırı olarak 50 cm daha alçak imal edildiği, (mimari projesinde kat yüksekliği 4,50 metre iken yerinde yaklaşık olarak 4,00 metre yüksekliğinde imal edildiği) tespit edilmiştir" denildi.