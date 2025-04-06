CHP'de "olağanüstü" kurultay günü! O isim adaylıktan çekildi

Şaibe iddiaları ile ilgili yargı süreci işlerken, CHP bugün 21'inci kez olağanüstü kurultaya gitti.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kurultayda divan başkanı olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

CHP'li Ümit Uysal yaptığı açıklamada "Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek adaylıktan çekilirken Özel'in tek rakip Berhan Şimşek kaldı.

Berhan Şimşek de yeterli delege sayısına ulaşamayınca Özgür Özel "tek aday" olarak kaldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU, ADAY OLMAYACAĞINI DUYURDU

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayda aday olup olmayacağı tartışmasına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu parti içindeki bazı isimlere yönelik, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadelerini kullandı.