Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’in ’cunta’ sözlerine sert tepki: Hadsizliktir

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öğrencilerin tutuklanması hiçbirimizin istemeyeceği durum. Soruşturmalar sonrası, CHP'nin çağrısı ile birtakım sokak olayları oldu ve hoş olmayan durumlar yaşandı. Adliyeye intikal eden durumlar vardı. Gözaltına alınan gençlerin olduğunu biliyoruz. Tutukluluğu devam edenler var. Bunun değerlendirilmesini yapacak olan savcılık ve ilgili hakimlikler. Oradaki şiddet kullanımı ile alakalı, toplantı ve yürüyüş kanuna aykırılık olduğunu değerlendirecek olan yargımızdır. Bu dosyalar incelenecek ve duruma göre kararlar verilecek.

'YARGININ SÜRECİNİ TAKİP ETMELİYİZ'

Yargının sürecini takip etmeliyiz. Bizim şu kişileri serbest bırakın deme durumumuz yok. Önümüzdeki günlerde de bu değerlendirmeler yapılacaktır.

Usule aykırı arama olamaz.

Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanunlarımız var. Bu yürütmeliklerce geçerli durumlar söz konusu. Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değil, söz konusu olamaz. Maddeler açık. Burada cezaevi güvenliği bakımından, yasak madde sokulmaması için böyle bir yetki verilmiştir ama bu istisnai bir arama ve bu durumda kişi mahremiyetine dikkat edilir. Aynı cinsten kişinin araması gibi her türlü tedbir alınarak arama yapılır.

'İŞKENCEYE SIFIR TOLERANSTA KARARLIYIZ'

Bir şüphe durumunda yapılan hususlardır. Birçok Avrupa ülkesinde daha farklı uygulamalar vardır. Çıplak arama gibi durum söz konusu olamaz. İşkenceye sıfır toleransta kararlıyız. Bu düzenlemeleri biz yaptık, bu konuda hassasız. Bir örnek varsa bu konuda yargı üzerine gider.

Karalama kampanyası ile işkence varmış gibi kara propagandaya halkımız itibar etmesin. Artık her yerde kamera var zaten. Böyle bir tespitte bulunulunca gerekli müdahaleleri derhal yaparız. Hükümlüler devletimize emanettir. Lekelenmeme hakkına önem veriyoruz, soruşturma gizliliğine önem veriyoruz. Yayınlarda daha dikkatli olmaları gerekir. İddiaların değerlendirileceği yer yargı makamlarıdır. Gerekli savunma haklarını kullanırlar ve yargı da bir hükme varır. İddialarla ilgili hiç bilgileri olmadan siyasilerin hedef saptırma içinde olduğunu görüyoruz. Bu saptırmalar yargıyı etkilemez. Yargımız milletten aldığı yetkiyi kullanır, hiçbir makam ve merciden talimat almaz. Soruşturma neticesinde, isnat edilen fiiller, deliller ortaya çıkınca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu soruşturma üzerinden cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil.

'HADSİZLİKTİR, KENDİSİNE İADE EDİYORUZ'

Bu bir hadsizlik. Kendilerine iade ediyoruz. Art arda seçim kazanıp en uzun süre başbakanlık yapan kişi. İlk kez yüzde 50 üzerinde oyla seçilen bir lider. Hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde bu ülkenin yüksek standartlı demokrasisi için mücadele vermiş, cuntacılara geçit vermemiştir. Onlar kendi siyasi tarihine baksınlar. 27 Mayıs'ı kutlayan, darbeyi kutlayan zihniyettir. Milletin hafızasına böyle kazınmıştır. Bütün darbe süreçlerinde vesayetçilere kol kanat germiş siyasi zihniyet, cuntacıları tarihe gömen lidere bunu söylemek kimsenin haddi değildir. Burada devam eden adli soruşturma var.

MAHİR POLAT'IN DURUMU

Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler devletimize emanettir. Devletin tüm imkanları ile karşılanır. CMK 109'da cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını idame ettiremeyenler için gerekli kararların nasıl verileceği belli. Burada tam teşekküllü hastane raporu ve adli tıp onayı ile tutuklu için karar verilir. Şikayetlerinin devam etmesi üzerine doktorların tetkikleri sağlanıp adli tıpa sevkine karar verildi. Yargımız kimseden talimat almaz. Yargımız bağımsızdır, tarafsızdır Dosyaya göre karar verilir.