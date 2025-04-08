Netanyahu ‘Türkiye’ Trump ‘Erdoğan’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı. Oval Ofis'te gazetecilerin soruları yanıtlayan Trump, Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırırken, Netanyahu da Türkiye ile çatışmak istemeyeceklerini söyledi. Netanyahu, Suriye meselesiyle ilgili olarak "Türkiye'yle çatışmak istemiyoruz" derken, Trump da, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Trump, "Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek" dedi. Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir" değerlendirmesini yaptı. Trump, İran'la hafta sonu yapılacak doğrudan görüşmelere işaret ederek, "Belki de harika bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

KİMSENİN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDI

ABD Başkanı Donald Trump da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu belirterek, "Ben onu seviyorum, o da beni sever" dedi. Başkan Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, şu ifadeleri kullandı: "Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte. Erdoğan'a 'Tebrikler. 2000 yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye'yi aldın' dedim. O da 'yok yok' dedi. Erdoğan sert biridir, zeki biridir. Netanyahu'nun Türkiye'yle ilgili herhangi bir sorunu olursa, bunu çözebilirim. Ama makul olması gerek."