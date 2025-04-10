Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanındaki "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, törende yaptığı konuşmasında, Mehmet Selim Kiraz'ın 10 yıl önce görevi başında şehit edilmesiyle adaletin ve hukukun üstünlüğünün hedef alındığını dile getirdi.

Aradan geçen yıllarda acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirten Gürlek, "Merhum savcımız hayatı boyunca hukukun adil bir şekilde işlemesi ve milletin vicdanında yer bulan adaletin sağlanması için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Onun bu kutsal görevi, görev aşkı ve kararlığı hiçbir tehdit, hiçbir hain girişimle yok edilemez. Şehit cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz dürüstlüğü, çalışkanlığı ve adalet duygusuyla örnek bir insandı. Görevine olan bağlılığı ve cesaretiyle hukuk camiasında daima anılmaya devam edecektir. Terör ne kadar karanlık ve acımasız olursa olsun hukukun üstünlüğüne ve milletimizin adalete olan inancına zarar veremeyecektir." dedi.

Kiraz'ın dürüstlüğü, vatan sevgisi ve adalete olan bağlılığının terörün karanlık yüzüne vurulmuş en güçlü tokat olduğunu ifade eden Gürlek, onun hatırasının hukuk ve adalet mücadelesinde rehber olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Hainlerin alçakça saldırısı ne onurlu mücadelesine ne de adalete olan inancını sarsmıştır. Aksine mücadelemizi daha da güçlendirmiştir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğüne inananlar için bir simge, genç hukukçularımız için tavizsiz bir rehberdir. Anısını yaşatmak onun uğruna can verdiği değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken böylesi bir kahramanı yetiştiren muhterem anne ve babası Hakkı amcamız ve Saadet teyzemizin ellerinden saygıyla öpüyoruz. Evlat acısını yüreklerinde sonsuza dek taşıyacaklarını biliyor, onların vakur duruşları karşısında hürmetle eğiliyoruz. Acıları bizim acımızdır. Onların yanında dimdik durmak milletçe borcumuzdur Mehmet Selim Kiraz'ın bizlere emanet olan ailesini asla yalnız bırakmayacağız, her daim yanlarında olacağız. Bu vesileyle, başta şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyorum." diye konuştu.

Şehit savcının babası Hakkı Kiraz ise "31 Mart gününün bizim hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Birincisi, ben hüznü asla kullanmayacağım. Hiç de hüzünlü değilim. O sadece olsa olsa bir özlemim olacak. İkincisi de benim onur günüm, gurur duyduğum bir gün. Böyle bir milletin uğruna evladımı feda ettim. Tabii ki bu biraz acı verse bile asla acı kelimesini kullanmıyorum. Çünkü bu millet uğruna bir can değil, bin canımız feda olsun. Biliyorsunuz ki o gün çok zor bir gündü ama gururlu bir günümüzdü. O gün beraberdik. Hep böyle toplu halde bir, beraberdik. Bugün yine beraberiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı törende, konuşmaların ardından Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6'ncı katındaki makam odasına geçildi.

Adalet Bakanı Tunç, Başsavcı Gürlek, şehit savcının babası Hakkı Kiraz ve beraberindekiler, Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafı ile isminin yer aldığı odadaki çalışma masasına karanfil bıraktı. Odada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.