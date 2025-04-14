Son dakika: Bakan Tekin’den proje okulunda atama iddiasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okulunda öğretmen atama iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik. Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.

Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık. İlan ettiğimiz listede 38 bin civarında. Ezbere yüz binlerce rakamı ile ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz 180-200 bin rakamından bahsediyorlar.

38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimiziz çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?

Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız.

Siyasetçilere duyarlı, ahlaki davranmalarını davet ediyorum. Kendi siyasi çıkarlarını, manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.

Türkiye genelinde 20 civarı okulumuzda bu olaylar oldu. Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum.

40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşımız var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okulda çalışmaya hakkı yok mu? Başka bir ülkeden öğretmen getirmiyoruz bu sistemin içerisinde performanslarıyla ön plana çıkmış öğretmen arkadaşlarımızı getiriyoruz.