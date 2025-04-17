1 milyona yakın Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle, 9 Aralık 2024'ten bu yana Suriyeli 175 bin 512 kişinin ülkesine döndüğünü duyurdu. Bakan Yerlikaya, 2017-2025 arasında ülkesine gönüllü dönen Suriyeli sayısının 915 bin 515'e ulaştığını belirtti.

"GÖNÜLLÜ DÖNDÜLER"

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığımız dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürütüyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı; yarattığı büyük acıların yanı sıra göç yönetiminde büyük bir sınavdı. 8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 (33 bin 730 aile) Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2017-2025 yılları arasında ise Suriye'ye gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönen Suriyelilerin sayısı 915 bin 515 oldu. Göç konusunu, medeniyet değerlerimizden aldığı ilhamla, uluslararası hukuk ve insani değerlere bağlı kalarak yönettik, yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.