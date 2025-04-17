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Başkan Erdoğan, vefatının 32. yılında 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 32'nci yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan, vefatının 32. yılında 8’inci Cumhurbaşkanı Özal’ı andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum."

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