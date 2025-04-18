Başkan Erdoğan: Geleneği olmayanın geleceği olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienali'miz 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin'den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle Yedikule Hisarı'nda yapılan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde, kültür, tarih ve medeniyetin şahikalarından İstanbul'da böylesine önemli bir programın yapılmasını son derece önemli bulduğunu söyledi. Türkiye'nin yanı sıra farklı kıtalardan, ülkelerden ve şehirlerden programa katılan sanatçılara "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, geleneksel sanatları tüm zarafeti, derinliği ve olanca birikimiyle bugünlere taşıyan 3. Yeditepe Bienali'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienali'miz 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin'den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Her biri kendine özgü motifler ve izler taşıyan bu eserler Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camisi mahzeni ve Sirkeci Garı ambarlarında milletimizle buluşacak. Böylelikle kültür ve sanatın evrensel birikimi yerel üslup ve özellikleriyle birlikte İstanbul'da sergilenecek. Üç kıtanın kalbi yaza doğru yol aldığımız bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle birlikte daha da renklenecek, inşallah daha da canlanacak." diye konuştu. Bienalin ülke ve kültür sanat camiası için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, kıymetli eserleriyle bienale katkı veren tüm sanatçılara ve programı organize edenlere şükranlarını iletti. "Bugün sadece bir kültür-sanat etkinliğinin açılışını yapmıyoruz, medeniyetimizin asırlara sarih estetik anlayışını, sanat geleneğini, kültürel hafızasını yeniden yorumlamanın, tekrar gün yüzüne çıkarmanın gururunu da yaşıyoruz." diyen Erdoğan, Yeditepe Bienali'ni bu coğrafyanın ruhunu taşıyan klasik Türk sanatlarını, günün kültür ve sanat iklimiyle buluşturan çok değerli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

"BİZ ÇİNİYLE KONUŞAN, HATLA ANLATAN, EBRUYLA DUA EDEN, TEZHİPLE SABRI RESMEDEN BİR MİLLETİZ"



Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu programa ilham veren kültür ve sanat hazineleri bizim kim olduğumuzun, nereden geldiğimizin, nasıl bir maziyi tevarüs ettiğimizin en güzel nişanelerinden biridir. Biz çiniyle konuşan, hatla anlatan, ebruyla dua eden, tezhiple sabrı resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda kibir ve özellikle de gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin izdüşümü, hakikat ışığının yansıması vardır. Bu akisler, 3. Yeditepe Bienali'nde, göz bebeğimiz İstanbul'un farklı köşelerinde iki ay boyunca inşallah tekrar ihya edilecek, kültür ve sanat hazinemiz farklı veçheleriyle bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bienal kapsamında üç farklı mekanda sergilenecek her bir eser geçmişle bugün ve gelecek arasında kurulan bir köprü olacak, medeniyetimizin kapılarını ardına kadar açacaktır. Bu kapıdan geçen herkes sadece bir sanat eserine değil bir hikayeye, bir bütüne, bir anlam dünyasına da adım atmış olacaktır."

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde yaptığı konuşmada, bienal kapsamında 3 farklı mekanda sergilenecek her bir eserin, geçmişle bugün ve gelecek arasında kurulan bir köprü olacağını, medeniyetin kapılarını ardına kadar açacağını ve bu kapıdan geçen herkesin sadece bir sanat eserine değil bir hikayeye, bir bütüne, bir anlam dünyasına da adım atmış olacağını söyledi.



3. Yeditepe Bienali'nin temasının "Gölge varsa ışık da vardır." olduğunu anımsatan Erdoğan, "Esasında bu söz, bu iddia zihnimizde bir yandan aydınlık, karanlık, kırılma gibi birbirinden farklı mefhumları çağrıştırırken diğer yandan çok önemli bir hakikate de işaret etmektedir. İşte o hakikat Nur Suresi'nin 35. ayetinde mahfuzdur. 'Allah göklerin ve yerin nurudur.' O nur ki yeryüzünde canlı ve cansız tüm varlıkları aydınlatır. Hakikatin sonsuz ışığı bizim yaşantımıza farklı kırılımlarla, farklı tonlarla, farklı açılarla düşer. Varlığımıza adeta hulul eder. Sanat eserleri de dahil yapıp ettiklerimiz, fikir ve eylemlerimiz, hayatı algılayış ve yaşayış biçimimiz işte o nurla teşekkül eder." diye konuştu.



Kendilerinin fıtrat gereği daima hakikatin, mutlak ve müteali olanın, sonsuz güç ve iradenin kaynağının arayışı içinde olduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada hiç şüphe yok ki bir noktadan sonra da aklın da ötesine geçmemiz, sezgimizi yani muhayyilemizi mihrap kabul etmemiz gerekir. Muhayyileden, duyuşlardan, remiz ve yansımalardan hakikate doğru bir yolculuğa ancak bu şekilde çıkabiliriz. Üstat Necip Fazıl'ın 'Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış/Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.' mısralarında ifade ettiği maveranın, ötelerin, marifet ve hakikatin peşinden işte bu imanla koşarız. Bu bakımdan 'Gölge varsa ışık da vardır.' sözü umudu müjdeliyor, mücadeleyi salık veriyor, inanç ve gayreti telkin ediyor. Her gecenin bir sabahı olduğunu, aydınlığın ve inancın küfre mutlaka galip geleceğini işaret ediyor. Merhum Sezai Karakoç'un 'Geceyi onaran bir mimar vardır.' dediği o mimarın hikmetine vasıl olmayı Rabbim hepinize, hepimize nasip eylesin diyorum."



"GELENEĞİ OLMAYANIN GELECEĞİ DE OLMAZ"



Başkan Erdoğan, Yeditepe Bienali'ni, Türkiye'nin kültürel birikimini evrensel bir sahneye taşıyan kıymetli bir platform olarak gördüklerini, buradaki eserlerin hal dilinin dünyaya, "Bizim de söyleyecek sözlerimiz var, yüksek bir estetik anlayışımız, insanlığın hazinesine katacak eşsiz mücevherlerimiz var." dediğini, hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi kadim sanatların bu bienal vesilesiyle ülkenin marka değerine küresel çapta önemli bir katkı sağladığını ve kültürel diplomasiye dinamizm kazandırdığını dile getirdi.