Başkan Erdoğan: Geleneği olmayanın geleceği olmaz

Bugün Türkiye denince zihinlerde sadece siyasi sınırların canlanmadığını kaydeden Erdoğan, "Bunun da ötesinde geniş bir gönül ve kültür coğrafyası akıllara geliyor. Resmi kurumlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz ve daha niceleri gönül coğrafyamızdaki dost ve kardeşlerimizle olan muhabbetimizi günden güne pekiştiriyor. Dilimizin, kültürümüzün, mefkuremizin, gelenekli sanatlarımızın kısacası medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin, bu faaliyetler eliyle günbegün tahkim ediliyor." diye konuştu.



Başkan Erdoğan, kendilerinin de on yıllardır geri plana itilen ve ihmal edilen bu çalışmalara göreve geldikleri ilk günden itibaren güçlü destekler sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Balkanlar'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Hicaz'dan Kafkasya'ya hayata geçirdiğimiz birçok proje ve programla köklerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaya özen gösterdik. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle aramızda yeni köprüler kurduk. Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi ve kültürel mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi her alanda gıptayla takip edilen bir konuma getirmeyi başardık. Bundan sonra da inşallah bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdattan devraldığımız her meziyeti, her güzelliği, her birikimi daha da güçlü bir şekilde geleceğe aktarmaya devam edeceğiz. Kendi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkacak, onları yeniden yorumlayacak, kuru taklitçilikten uzak duracağız."