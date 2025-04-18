Özal mezarı başında anıldı

MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 32'inci yıl dönümünde Topkapı'daki mezarı başında törenle anıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, ailesi, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Törenden sonra açıklama yapan Cevdet Yılmaz, "Gerek rahmetli Turgut Özal, gerek rahmetli Menderes, milletin adamı sıfatını kazanmış siyaset ve devlet adamlarıydı. Her iki millet adamına da rahmet diliyorum. Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var payı var, tabii ki arkadaşlarıyla birlikte" dedi.