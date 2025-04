Son dakika: TÜRKSAT 6A hizmete girdi! 5 milyar insan kapsama alanı içinde olacak

Başkan Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde konuştu.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 9 Temmuz 2023'te uzaya fırlatıldığını ve ilk test yayınının 17 Şubat'ta yapıldığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun, tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. Şimdi de uydumuzu hizmete almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tasarımından üretimine, nakliyesinden uzaya fırlatılmasına, yörüngeye oturtulmasından test aşamasına kadar projenin başarıyla ilerletilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti;

Ulaştırma Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte TÜRKSAT'ımızı, projeyi yöneten kurumumuz TÜBİTAK UZAY'ı, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH bünyesindeki mühendislerimizi, projeye destek olan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, velhasıl bu gurur günümüzü yaşamamıza katkı sunmuş, uzay sanayiine gönül vermiş tüm personelimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

En az 15 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A uydusu ile birlikte TÜRKSAT'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısının 6'ya, Türkiye'nin uzaydaki uydularının toplam mevcudunun 10'a yükseldiğini belirden Erdoğan, Yer sabit özelliği taşıyan yeni haberleşme uydusunun, televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi hizmetlerini de geniş bir kapsama alanında sunacağını söyledi.

Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından kritik önem taşıyan Türksat 6A ile televizyon yayını yapılan uyduların artık yedeklenebileceğini belirten Erdoğan, "Uzay, iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için atılmış çok büyük bir adım olan Türksat 6A uydumuzun ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi, milli güvenlik açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla, 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz Türksat 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür." diye konuştu.

Bu noktaya gelmelerinin kolay olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evvela, hayata geçirdiğimiz teknoloji transfer programıyla 3A, 4A ve 4B uydularımızın üretiminde Türksat mühendislerimizin de yer almasını sağladık. Devamında 5A ve 5B uydularımızın yapımında 12 mühendisimizi tasarım, üretim ve test başlıkları süreçlerine doğrudan dahil ettik. Yıllara sari bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiği aştık. Böylece en yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretme, imkan, yetenek ve tecrübesine sahip olduk." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız. Hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden, kendi milletinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yani, yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Bugünkü başarı, lafa her başladıklarında 'Bizden bir şey olmaz' diyerek gençlere umutsuzluk aşılayan eşik zihniyete indirilmiş ağır bir darbedir. Her bir mühendisimize, Türkiye'nin uzaydaki varlığına güç katan her bir kardeşime buradan bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra da hedefleri gerçeklere dönüştürmeye hep beraber inşallah devam edeceğiz.

Yerli ve milli haberleşme uydumuzla Türksat'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsayacak şekilde daha da genişleyecek. Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz artık uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacak.

Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Devrim niteliğindeki bu projeyle yerli ve milli bir haberleşme uydusu platformuna sahip olduk. Ana paydaşların yanı sıra alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayiine katkı vermesini sağladık.