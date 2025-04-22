Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan önce Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i ardından ise Avustralya Genel Valisi Mostyn'ı resmi törenle karşılayarak kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.
Son dönemde Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğuna işaret eden Erdoğan, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nden daha fazla hassasiyet beklendiğini kaydetti.
Erdoğan, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini hatırlatarak, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa'dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüşmelerinin ardından Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir araya geldi.
Erdoğan, Filistin topraklarında yaşananlara dikkati çekti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya arasındaki tarihi köklere sahip dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırmak için ticaret, turizm, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ortaya koyduğu saldırgan tutumun sonlandırılması için uluslararası toplumun gayretlerini artırması gerektiğini, Gazze'de insani krizin iyice derinleştiğini, bir an önce bölgeye kesintisiz yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti.