Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya arasındaki tarihi köklere sahip dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırmak için ticaret, turizm, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.



Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ortaya koyduğu saldırgan tutumun sonlandırılması için uluslararası toplumun gayretlerini artırması gerektiğini, Gazze'de insani krizin iyice derinleştiğini, bir an önce bölgeye kesintisiz yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti.

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