Marmara’da tsunami riski var mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan deprem sonrası dikkat çeken açıklama

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgalar oluştu. Etkili olan ve 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmaların oluştu.
Kısa süreli etkili olan deprem esnasında deniz yüzeyindeki dalgalanmalar kameraya yansıdı. Bir süre sonra ise su yüzeyinin normale döndüğü görüldü.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"TSUNAMİ DE BÖYLE GELİŞİYOR"
"Türkiye'nin tsunami erken uyarı sistemi var. AFAD bu görevi Kandilli Rasathanesi'ne bırakmış durumda. Sanırım dün de öyle bir uyarı yapıldı. Bu gördüğümüz görüntü de enteresan. Marmara Denizi bir çanak biçiminde. Bir tasın içindeki suyu sallarsanız bir çalkalanma olur. Bu tipik bir tsunami değil ama tsunami de böyle gelişiyor.