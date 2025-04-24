Marmara’da tsunami riski var mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan deprem sonrası dikkat çeken açıklama

Derin yerlerde dalga yüksekliği fazla değil ama kıyıya geldiği zaman bu dalga yüksekliği artar ve peş peşe dalgalar gelir. Çok dikkatli bakıldığında bu da minyatür de olsa öyle bir etkiyi görebiliyoruz. Tam kıyıya yaklaştığı zaman o etkiyi görebiliyoruz. Tsunamiler böyle gelişecek.

"DENİZ ALTI HEYELANLARI BU TÜR ETKİLERİ YARATABİLİR"

Marmara'da kıyılara gelebilecek tsunami tehlikesini de konuşmak gerekiyor. Geçmiş tarihler içerisinde bu tür hareketler hep olmuştur. Gelecekte de olabilir. Çünkü sadece deprem değil depremin tetikleyeceği deniz altı heyelanları bu tür etkileri yaratabilir. Bunların izlerini biz kazarak da bulduk. Marmara'da bunların bazı kayıtlar var.