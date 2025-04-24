Uzmanlar deprem fırtınasını yorumladı

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi Yeni Asır'a değerlendirdi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: UCUZ KURTULDUK

Prof. Dr. Sözbilir, "Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı, ucuz kurtulduk. Çanakkale, Balıkesir, Uşak ve İzmir gibi illerde de hissedilen deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Yeni gelecek olan bilgiler ışığında fayın İstanbul içine mi yoksa dışına mı doğru kırıldığı netlik kazanacak" diye konuştu.

PROF. DR. GÖRÜR: ASIL DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK

PROF. Dr. Naci Görür, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor" ifadelerini kullandı.

Görür açıklamasının devamında, "İstanbul'da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz Fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY: BÜYÜK DEPREM RİSKİ YOK

DEPREM Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, meydana gelen depremin İstanbul'da olmadığını belirterek, "Deprem Silivri Çukuru'nda, Silivri fayında oldu. Marmara'da risk taşıyan yegâne fay budur. Vatandaşlar panik yapmamalı. 6.2'lik bu depremin ardından yaşanabilecek 4.5 büyüklüğüne yakın artçılar olur. 6.2'lik deprem olabilir ama bu eli kulağında olan bir şey değil. Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta birebir çıkmıştır" diye konuştu.

PROF. DR. ÖZEREN: İSTANBUL'A KÖTÜ HABER

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Sinan Özeren ise, "2019'da da buraya yakın bir yerde 5.8 büyüklüğünde deprem olmuştu . Bu ondan ciddi şekilde daha büyük. Ama asıl endişe veren kısmı bu sefer deprem biraz daha doğuda kırılmamış fayın üzerinde oldu. Dolayısıyla olay artık tamamen bu 250 yıldır kırılmamış olan faya sirayet etti. Kötü haber tabii bu. Bu deprem lokal olarak o bölgedeki stres biraz azalttı ama asıl sistem jump yaptı Doğu'ya, asıl fayın olduğu yere. İstanbul için çok kötü haber bence. Sadece büyüklüğünden dolayı değil, tam olduğu yer ve şiddeti nedeniyle" değerlendirmesini yaptı.