CHP'li isim Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Sana jammer kullanalım diye geleni tokatlayıp göndermen lazımdı!

Türkiye, yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir otelde para kasalarıyla kameraları bantlayarak ve sinyal kesiciler kullanarak yaptığı toplantıyı konuşuyor. CHP'li Barış Yarkadaş da, İmamoğlu'nun jammer kullanması ve kameraları bantlayarak kapattırmasını sert sözlerle eleştirdi. Yarkadaş, "Valilikten izin almadan jammer kullanamazsın. Ekrem İmamoğlu'na kim dediyse jammer taşıyalım, kamerayı bantla kapatalım, onu tokatlayıp göndermesi lazımdı." dedi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun davasının bu olaydan sonra hukuken zora girdiğini de sözlerine ekledi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN PARA KASALARIYLA GİZEMLİ TOPLANTI
Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Lüks bir otelde para kasalarıyla toplantı yapan Ekrem İmamoğlu^nun kameraları bantla kapattırdığı görüldü. İmamoğlu'nun korumalarının valizler ile otelden ayrıldığı da kameralara yansıdı.
"VALİZDE JAMMER VARDI"
Görüntülerdeki valizlerin içinde ne olduğu merak edilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerin içinde para olmadığını, sinyal kesici olduğunu söyledi. Çelik, İmamoğlu'nun tehdit edildiğini, güvenlik amacıyla jammer taşıdığını da öne sürdü.
CHP'Lİ YARKADAŞ TOPA TUTTU: TOKATLAYIP GÖNDERMEN LAZIMDI
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, bir televizyon kanalında konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Yarkadaş, "Bu yaptıkları yanlış. Seni zaten devlet korur. İmamoğlu'nun jammer ile dolaşması davasını hukuken zora sokar. Valilikten izin almadan jammer kullanamazsın. Ekrem İmamoğlu'na kim dediyse jammer taşıyalım, kamerayı bantla kapatalım, onu tokatlayıp göndermesi lazımdı." dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"
Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sen İBB Başkanı'sın kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Seni devlet korur. Devlet, kamu yöneticisini korur. Toplantı yapacaksan İBB'nin Florya'da Vezneciler'de çok güzel tesisleri var oralarda yaparsın. Liderlik böyle günlerde belli olur. Sana birisi böyle önerilerle geldiğinde, 'Yürü git kardeşim, başımı belaya mı sokacaksın' demen gerekir.