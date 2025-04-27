CHP'li isim Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Sana jammer kullanalım diye geleni tokatlayıp göndermen lazımdı!

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, bir televizyon kanalında konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Yarkadaş, "Bu yaptıkları yanlış. Seni zaten devlet korur. İmamoğlu'nun jammer ile dolaşması davasını hukuken zora sokar. Valilikten izin almadan jammer kullanamazsın. Ekrem İmamoğlu'na kim dediyse jammer taşıyalım, kamerayı bantla kapatalım, onu tokatlayıp göndermesi lazımdı." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sen İBB Başkanı'sın kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Seni devlet korur. Devlet, kamu yöneticisini korur. Toplantı yapacaksan İBB'nin Florya'da Vezneciler'de çok güzel tesisleri var oralarda yaparsın. Liderlik böyle günlerde belli olur. Sana birisi böyle önerilerle geldiğinde, 'Yürü git kardeşim, başımı belaya mı sokacaksın' demen gerekir.