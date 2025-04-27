İBB'ye 3'üncü dalga operasyonu mu geliyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Ses kayıtları ve görüntüler ele geçirildi

İMAMOĞLU DEVLETİN VERDİĞİ KORUMA POLİSLERİNİ İÇERİ ALMAMIŞ

Karataş, Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarıyla lüks otelde gerçekleştirdiği gizli toplantıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Karataş, kameraların neden bantlandığını sorarken, jammer kullanılması durumunda oteldeki diğer müşterilerin de telefonlarını kullanamayacağını söyledi. CHP'nin güvenlik gerekçesiyle jammer taşındığını açıklamasıyla ilgili de konuşan Karataş, "O zaman güvenliği sağlayacak olan güvenlik kamerasını neden bantladınız? Bunu da açıklamanızı bekliyoruz. Ayrıca İmamoğlu'na devletin verdiği koruma polisleri kapıda bekletilmiş. Neden onları içeri almadınız, yalnızca kendi korumalarınız vardı?" dedi.