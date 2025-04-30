İngilizlerden destek alamayınca İtalyanlardan yardım istedi!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'yi İngiliz basınına şikayet eden CHP lideri Özgür Özel, Londra'dan beklediği desteği alamayınca bu kez de İtalyan basınına bel bağladı. Özel'e rağmen Londra merkezli The Economist dergisi, Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırarak 'Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı' olarak değerlendirmişti. İtalya'da düzenlenen Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Özel, destek beklediğini söyleyerek "İtalya demokrasi kültürünün çok köklü olduğu bir ülke, İstanbul ise Doğu Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış bir şehir. Bugün birisi Roma Belediye Başkanını hapse atsa biz onu destekleriz ve İtalyanlardan da aynı şeyi yapmalarını, demokrasiyi savunmalarını bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.