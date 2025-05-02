Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda önemli mesajlar

Türkiye'nin yanı sıra 60'ı aşkın ülkeden programa katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hoşgeldiniz diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Bizleri 3 kıtanın merkezi İstanbul'da 4 asırdır bu tarihi mekanda buluşturan Yeşilay'ımızın her bir çalışanına yürekten teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Forumun ülke, millet ve uluslararası sivil toplum camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, program kapsamında 3 gün boyunca icra edilen atölye çalışmalarının, interaktif oturumların ve diğer etkinliklerin tüm katılımcılar için faydalı ve bereketli sonuçlar getirmesini temenni etti.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti;

Gerek bilgi ve tecrübe paylaşımı, gerekse iyi uygulama örneklerinin etraflıca analiz edilmesi bakımından programı son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar 1500'e yakın katılımcının iştirak ettiği kapasite geliştirme programları bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı toplum müktesebatına küresel ölçekte çok önemli katkılar yapıyor. Yeşilay'ımızla birlikte 97 ülkeden faaliyet gösteren Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na üye ülke Yeşilaylarının her birine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.

Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır.

Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Eskiden zor ulaşılan şeyler, şimdi yalnızca bir tık mesafesinde.

İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır.

Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu sorunun üzerine hep beraber gitmemiz gerekiyor.

Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlıkla mücadele, işte böyle bir alan, böyle bir meseledir.

(Muhalefet) Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar.