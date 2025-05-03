Bahçeli'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" mesajı

Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 81 yıl önce milliyetçiliği gönüllerinde bayraklaştıran bir avuç cesur dava insanının, eziyet, zulüm, çile ve cefaya direne direne muazzam bir mücadele ruhunun mümessili olduğunu belirtti.

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de arasında bulunduğu 23 şuurlu Türk milliyetçisinin, gayri milli akım ve aklın senaryolarına tarih, kültür ve milli değerlerin imkan ve ilhamıyla karşı çıktıklarını anlatan Bahçeli, bu ahlaki duruşun doğal ve doğru sonucu olarak baskı, dayatma ve tahakküm sarmalını reddettiklerini kaydetti.

Bahçeli, bu kişilerin sivil nitelikli, demokratik menşeli ve hürriyet temelli çağrılarıyla milliyetçiliğin halkla buluşmasında mühim rol oynadığını belirterek, "Yarım metrekarelik tabutluklarda Türk milliyetçilerine yapılan işkenceler, onların Türk vatanına bağlılıklarını, Türk milletine sevdalarını azaltamamış, bilakis daha da kamçılamış, daha da yüreklendirip güçlendirmiştir. 1940'lı yılların kamplaşmış toplum, taşlaşmış yönetim yapısında aklı, hakkı, irfanı ve ideali temsil eden milliyetçiliğin soylu isimleri, sonraki nesiller için elbette hedef, heyecan ve hürmet kaynağı olmuşlardır. Maksat ve muratları oldukça marazi, bir o kadar da mahsurlu olan kimi siyasi ve ideolojik çevrenin milliyetçiliği ırkçılıkla aynı kategoriye sokmaya, tek tipleştirici, daraltıcı ve boğucu bir yapıda göstermeye devam ettikleri gözlemlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak, en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır. Milliyetçiliğin birleştirici, bütünleştirici ve tamamlayıcı vasfını itiraf edemeyenler, dinamik ve gelişmeye açık yönünü kabullenemeyenler, milli varlık, milli kimlik, milli değer hükümlerinden aşırı rahatsızlık duyan kozmopolit zihniyetli küreselleşme havarileridir. Milliyetçilik, geleceğin rehberi, içinde bulunduğumuz çağın eskimeyecek vizyonu, milletin yegane güvencesi, ekonomik gelişmenin motoru, demokrasi ve özgürlüklerin teşvikçisi ve tedarik mihveridir. Milliyetçilik, millete mensubiyet ve sevdanın düşünce kalıbına dökülen muazzez mecmuu olmasının yanında çağdaş, modern ve insana ait olan değerleri önceliğine alan, önemli addeden, bunları sonsuzluğun ufuk çizgisiyle buluşturmayı amaç edinen birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir."

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ONURLU VE BAĞIMSIZ YAŞAMANIN İFADESİDİR"

Türkiye'nin her alanda milliyetçiliğe ve milli yönelişe ihtiyacı bulunduğunun kuşkusuz olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan anomiler, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır. Türk milliyetçiliği, onurlu ve bağımsız yaşamanın, milli kimliğe sahip çıkarak istiklal ve istikbalimize aracısız ve bağlantısız tam egemen olma düşüncesinin fonksiyonel hale gelmiş bir ifadesidir. Milliyetçiliği sloganlarda arayıp basit şablon ve klişelere hapsedenlerin ucuz ve uçuk söylemlerine, izinli, icazetli, istismarcı ve inkarcı hamasi ezberlerine ne aldanacak ne de itibar edecek vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, fikri yaşatan, fikir namusunu canlı tutan ahlaki sorumluluk duygusunun aynı zamanda vakar ve vefa erdemi olduğunu belirterek, "Bu erdemden muaf olanların 3 Mayıs'ı özüyle idrak ve ifadesi aklın, makuliyetin ve mantığın yok sayılmasıdır yani boşuna bir hevestir. Bu duygu ve düşüncelerle, bir anma, bir hatırlama günü olan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs 1944 olaylarının merhum kahramanlarını, dava ve ülkü şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet hislerime yad ediyorum." ifadelerini kullandı.