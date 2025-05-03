TEKNOFEST KKTC dolu dizgin sürüyor

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk kez KKTC'de teknoloji severlerle buluşuyor. Önceki gün Lefkoşa'daki Eski Ercan Havalimanında görkemli bir törenle başlayan ve 4 Mayıs'a kadar sürecek olan TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu toplam 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor.

İNOVASYON MERAKLILARI

Tükiye dışında ikincisi düzenlenen ve KKTC'lilerin büyük ilgi gösterdiği festivali ilk gün 62 bin kişi ziyaret etti. Festivalde ziyaretçileri etkileyici bir

bilim ve teknoloji şöleni karşıladı. Sosyal İnovasyon Yarışması, Uçan Araba Simülasyon, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan gibi 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışmasında gençler mühendislik hünerlerini sergilerken, ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi teknoloji devlerinin stantları inovasyon meraklılarını ağırladı. Fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava Araçları Sergisi, Planetaryum Film Gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, Uzay Sergisi, XR Deneyim Alanı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş ve Pedallı Uçuş Etkinlikleri, Bilim Gösterileri, Sahne Senin Etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite, ziyaretçilere sunuldu.

KARADAN DENİZE İLK 5G

Gökyüzü ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterileriyle şölene dönüştü. Hürkuş, Çelik Kanatlar, Akıncı ve T-70 gösteri uçuşlarını gerçekleştirirken, CN235 paraşüt atlayışları yaptı. Çocuklara özel DENEYAP Atölyeleri, etkileşimli bilim şovları ile her yaştan katılımcı, TEKNOFEST ruhunu deneyimleme şansı buldu. Turkcell'in TEKNOFEST KKTC'de yaptığı 5G testinde, Girne Alsancak sahilindeki yeni nesil otonom deniz aracı 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol edildi. Başarılı 5G bağlantı denemeleri yapan Turkcell, Kıbrıs'taki TEKNOFEST'te, "ilk kez" insansız bir deniz aracında 5G testi gerçekleştirmiş oldu. Başarıyla tamamlanan testin ardından konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in yenilikçi bağlantı teknolojilerindeki öncülüğünü sürdürdüğünü söyledi.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİNDEN ZİYARET

TEKNOFEST'İN 2. gününde Kıbrıs Barış Harekatı gazileri alanı ziyaret etti. Gaziler, ilk olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA önünde fotoğraf çektirdi. Uçağı yakından inceleyen gaziler, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldi. TEKNOFEST alanında kurulan stantları inceleyen gaziler, katılımcılarla da sohbet etti.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ AÇILIYOR

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin azametini tüm dünyaya belgeleyecek tarihi bir eser daha adaya kazandırılıyor. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ilk etabı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak. Dev proje, iç ve dış detaylarıyla hayranlık uyandırıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi, 639 bin 475 metrekarelik alanda planlandı. Binaların bazılarında 'Kıbrıs taşı' denilen özel cephe taşları kullanıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.