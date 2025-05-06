TBMM eski başkanının eşi bildiriyi yalanladı

TBMM eski Başkanları Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için ortak bildiri hazırladı. Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş'ın eşi Sirel Karakaş ise bildiriyi yalanladı. Sirel Karakaş, bazı TBMM eski Başkanlarının imzasının yer aldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına yönelik bildiriye ilişkin, "Sayın Karakaş irade beyanında bulunabilecek bilinçsel yeterliliğe sahip değildir. Bu nedenle söz konusu metni okuması, anlaması, değerlendirmesi ve onaylaması mümkün değildir" dedi.

'İSTİFA ET' ÇAĞRISI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasına dikkat çeken aralarında önceki dönem CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın da yer aldığı bazı CHP'li isimler İmamoğlu'nun aklanıncaya kadar CHP'den istifa etmesini istedi. Söz konusu talebi dile getirenler arasında CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'de yer aldı.