Türkiye-AB diyaloğu Varşova’da güçlenecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Varşova'da düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (GYMNICH) marjında yapılacak oturuma katılacak. Fidan, toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek.

SOMUT ADIM ŞART

Varşova'da düzenlenecek olan toplantı, Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve katılım sürecimiz dahil, ikili ilişkilerde somut adımların atılması açısından önem teşkil ediyor. Toplantıda hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması başta olmak üzere Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın toplantıda; NATO ve AB arasında stratejik iş birliğinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye ve AB'nin hibrit tehditlere karşı eş güdüm ve işbirliğini artırarak, bilgi paylaşımını geliştirmesi gerektiğini, terörün hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliği sarstığını belirtmesi bekleniyor.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu, bu kapsamda Müttefik ve ortaklardan somut ve anlamlı destek beklentisini, Avrupa'nın savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine yönelik AB girişimlerine, güçlü savunma sanayii altyapısı ve askeri tecrübesiyle Türkiye başta olmak üzere diğer AB üyesi olmayan ortakların da katılımının gerekli olduğunu vurgulaması öngörülüyor. Fidan, toplantı vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.