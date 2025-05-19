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AK Partili Çelik'ten CHP'li Özel'in söylemlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır." ifadesini kullandı.

AA

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AK Partili Çelik’ten CHP’li Özel’in söylemlerine tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün." dediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananların Avrupa faşistleri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

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