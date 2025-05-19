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İtirafçı Ertan Yıldız'a cezaevinde imza baskısı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İtirafçı Ertan Yıldız’a cezaevinde imza baskısı
İBB iştirakleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kritik bir tanık olan Ertan Yıldız'ın cezaevinde baskıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadelerde, iştirakler üzerinden yürütülen kamu zararına yol açan uygulamaları detaylarıyla anlatmıştı. Edinilen bilgilere göre Yıldız ve ailesinin Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından tehdit edilmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı. Özellikle İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın, Yıldız'a "ifadesini savcılık baskısıyla verdiğine dair" önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istedikleri öne sürüldü.
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