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Haberler Gündem İsrail'in diplomatlara saldırısına sert tepki

İsrail'in diplomatlara saldırısına sert tepki

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na giden diplomatlardan oluşan 35 kişilik heyete ateş açtı. Saldırıya tüm dünyadan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı da, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor" açıklaması yaptı.

AA

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İsrail’in diplomatlara saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. İsrail'in diplomatlara yönelik saldırısı üzerine yapılan açıklamada "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaşanan saldırının bir an önce araştır��lması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir." denildi.

İsrail’in diplomatlara saldırısına sert tepki

FRANSA: KABUL EDİLEMEZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında, aralarında diplomatların da bulunduğu bir heyete ateş açmasına tepki göstererek, olayla ilgili açıklama yapması için İsrail'in Paris Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı.

İsrail ordusunun, bugün Cenin'i ziyaret eden diplomat heyetine ateş açtığına ilişkin haberlere Fransa'dan tepki geldi.

Barrot X hesabından yaptığı açıklamada, bir Fransız diplomatın da aralarında bulunduğu heyete, Cenin ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını belirterek, "Bu kabul edilemez. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak." ifadesini kullandı.

İsrail’in diplomatlara saldırısına sert tepki

İRLANDA ŞİDDETLE KINADI

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Aralarında Ramallah'ta görevli iki İrlandalı diplomatın da bulunduğu bir grup diplomatın Cenin'e yaptıkları ziyaret sırasında İsrail ordusu tarafından ateş açıldığı haberleri karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığını belirten Harris, "Bu kesinlikle kabul edilemez ve bunu şiddetle kınıyorum." ifadesine yer verdi.

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