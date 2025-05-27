Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 bin polise tayin ve atama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev puanına dayalı yeni sistemle ilk kez yapılan polis atamalarında toplam 22 bin 45 personelin yer değişikliği işleminin tamamlandığını açıkladı. Atamalar artık bilgisayar destekli, adil ve şeffaf biçimde yapılacak.

SMS İLE BİLDİRİLECEK

Ankara'daki Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yerlikaya, "Bu yeni sistemle birlikte emniyet atamalarında şeffaflık ve eşitlik esas olacak" dedi. Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, 2025 atamaları kapsamında: 7 bin 983 personel birinci bölgeden ikinci bölgeye, 12 bin 355 personel ikinci bölgeden birinci bölgeye, 1.707 personel ise ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye atandı. Yeni sistemin temelinde "Görev Puanı" yer alıyor. Bakan Yerlikaya, yeni uygulamayla birlikte atama sonuçlarının SMS yoluyla da bildirileceğini duyurarak, "Artık personelimize atama bilgileri bir saat içinde SMS olarak ulaşacak. Atama yazıları da 24 saat içinde sistem üzerinden illere gönderilecek" dedi.