DEM Parti'den MHP'ye ziyaret!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

MHP İLE GÖRÜŞME

Bahçeli'ye görüşmede Meclis Başkanvekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşlik ederken, DEM Parti heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.