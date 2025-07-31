Başkan Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında "Gazze" mesajı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili görüşme ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Nguema, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GABON FETÖ İLE MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Nguema ve heyetini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostluğumuzu daha da geliştiriyoruz.

Önümüzdeki hafta Gabon'da yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrarına katkı sunacağını düşünüyorum. Aramızdaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde ele aldık.

Sayın Nguema'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında, konut, enerji, dijital dönüşüm gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettik. Tarım, balıkçılık ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda da tecrübemizi paylaşmaya hazırız.

Yeni eğitim kurumları açmayı hedefliyoruz. Gabon, Afrika'da FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.

"İSRAİL'İN VAHŞETİNE KİMSE SESSİZ KALAMAZ"

Gazze'deki zulmün durdurulması için ne yapılması gerekiyorsa onunla mükellefiz. Son dönemde yükselen sesleri değerli buluyoruz. İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri iki devletli çözüme destek olmaktır.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'u arayarak aldıkları cesur karardan ötürü tebrik ettim.Sabır taşı çatlamak üzere. İsrail'in vahşetine kimse sessiz kalamaz."

TÜRKİYE İLE GABON ARASINDA 8 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gabon Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Alanlarında İş Birliği Anlaşması"nı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye imzaladı.