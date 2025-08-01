90 bin camide kuraklık ve yangınlar için dualar yükseldi

ÜLKE genelinde yangınlar ve kuraklık gibi afetlerin sona ermesi için yatsı ezanından önce 90 bin camide dualar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yatsı ezanından önce tüm camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten devletin ve milletin muhafazası ve şehitler için dua edileceğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erbaş şu ifadeleri kullandı; "Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin."