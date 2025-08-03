İsrail Bakanı Ben-Gvir’den Mescid-i Aksa’ya provokatif baskın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle gerçekleştirdi. Baskında Yahudilik inancına göre 'Tapınak'ın yıkılış dönümü'nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda 'Talmud ayinleri' yapıldı.