İsrail’in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi’nde 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
Burş, son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 93'ü çocuk 175'e yükseldiğini kaydetti.
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.
Saldırıda 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinde yer alan Salahaddin Caddesinde de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı.
İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.