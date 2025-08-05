  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü çok sayıda yaralı!

Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü çok sayıda yaralı!

Son dakika: Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Sivas’ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü çok sayıda yaralı!

Feci kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi.Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Sivas’ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü çok sayıda yaralı!

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA