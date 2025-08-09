Beyazıt’tan Ayasofya’ya tarihi yürüyüş!

Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki 15 STK'nın katılımıyla İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenleniyor. Akşam namazını Beyazıt Camii'nde kılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları, dillerinde ise tekbirler ve dualarla yürüyüşe başladı.

Katılımcılar, ellerindeki fenerler ve meşalelerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürürken, megakentin dört bir yanından gelen kalabalık Gazze'ye destek sloganları attı. Yürüyüş boyunca "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sesleri yükseldi.

TEKBİRLERLE BAŞLADI

Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, "Ya Allah bismillah Allahu Ekber", "Nehirden denize özgür Filistin", "Cenk, cihad, şehadet" sloganları attı.

KALABALIK AYASOFYA'YA ULAŞTI

Telefonlarının fenerleriyle geceyi aydınlatan binler, sloganlarla Sultanahmet Meydanı'na ulaştı. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, konuşmacılar mikrofona geçti.

"‎BU YÜRÜYÜŞ MİLAT OLSUN"

‎Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, programın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına Filistinli direniş örgütü Hamas'a ve şehit liderleri İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'a selam göndererek başladı. Güney, "Bu yürüyüş Gazze'ye umut, Tel Aviv'deki kepazelere korku olsun. Bu yürüyüş ile 9 Ağustos 2025 bir milad olsun." ifadelerini kullandı.

CADDELER DOLUP TAŞTI

Vatandaşlar yalnızca Sultanahmet Meydanı'nı değil, caddeleri de doldurdu. Beyazıt-Ayasofya arasındaki cadde, Filistin bayrakları ve telefon fenerleriyle renklenip aydınlandı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla başlayan yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlandı.