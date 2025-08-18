‘Risk odaklı anlayışa geçildi’

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin 1999'dan bu yana afet yönetiminde kriz odaklı anlayıştan risk odaklı modele geçtiğini belirtti. Marmara Depremi'nin çok büyük ve yıkıcı olduğunu anımsatan Pehlivan, depremde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Pehlivan, "AFAD, risk odaklı bir anlayışla afetlerin bütün süreçlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon halinde yönetir ve bu konuda politikalar üretir, stratejiler geliştirir. Misyon olarak da afetlere dirençli toplum, Türkiye Yüzyılı vizyonu için en temel başlıklardan biridir" diye konuştu