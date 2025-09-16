İsrail soykırımında yeni aşama! Aç insanlara karadan ve havadan bomba yağıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentinin kenar mahallelerine daha fazla askeri birlik girmesine hazırlık olarak, geceden bu yana Gazze'ye binaları ve altyapıyı yıkmak amacıyla İsrail'e ait patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar girdi.

Bu taşıyıcıların "tonlarca patlayıcıyla dolu, eski, kullanılamaz durumdaki M113 zırhlı araçlar olduğu ve uzaktan kumandalı bir sistemle bölgeye derinlemesine yerleştirilebildiği" açıklandı.

Gece ve sabah saatlerinde söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerdeki birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Ciddi bir askeri tırmanışa işaret edilen haberde, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek." ifadesine yer verildi.

SOYKIRIMCILAR GAZZE'YE KARA SALDIRILARI BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.

HAMAS: KARA SALDIRILARI SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİĞİN YENİ AŞAMASI

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletmesini "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze kentine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.

Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.

ABD, GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMIN "KİLİT ORTAĞI"

ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi.

Uluslararası topluma "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" istendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Ancak bölgedeki görgü tanıkları, yoğun hava saldırılarına rağmen kent içinde tank görülmediğini aktarıyor.