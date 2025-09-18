Demokrasi tarihimizde kara bir sayfa

Üzerinden 65 yıl geçti, 27 Mayıs 1960 tarihinde demokrasiye vurulan darbe asla unutulmadı. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 askeri darbesi sonrası Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 64 yıl geçti. Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, vefatlarının 64. yılında anıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve siyasi isimler, Menderes ve arkadaşlarına olan saygılarını dile getirdi.

"ÖLÜMSÜZLEŞTİLER"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma programına katıldı. Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletin vicdanında "demokrasi şehitleri" olarak ebediyen yaşayacaklarını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. İnan, milletin sevgisini kazanmış Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tek parti zulmünü sona erdirip demokrasinin kapılarını açtıkları için idam edildiklerini belirterek, gönüllerde ölümsüzleştiklerinin altını çizdi.