Duran: Dünyanın artık bir İsrail sorunu var

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"ne katıldı. Kudüs'e ilişkin "Kim ki bu şehri zorla ele geçirip halkına zulmetmiş, camilerine ve kiliselerine saldırmışsa Kudüs'ün uzun tarihinde lanetle anılan bir ayrıntı haline gelmiştir. Bu mübarek şehir, 'Sadece benimdir' diyen nice ihtiraslı ve kibirli karakterlerin en büyük hezimetine sahne olmuştur." ifadelerini kullandı.

"YIKICI BİR REJİM"

DURAN, dünyanın artık bir İsrail sorunu olduğunu belirterek, "Uluslararası hukukun üzerinde hoyratça tepinen, düzenden değil kaostan beslenen, bölgemizdeki kaosun, düzensizliğin ve istikrarsızlığın bizatihi kaynağı haline dönüşen yıkıcı bir rejime dönüşmüştür İsrail" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren Filistin'in, Gazze'nin, hakkın ve hakikatin arkasında durduğunu, tüm mekanizmaları harekete geçirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Dün olduğu gibi bugün de, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması, insani yardımların bir an önce ulaştırılması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz, bağımsız bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası her toplantıda, ikili görüşmelerinde ve telefon diplomasisinde hep Gazze'yi merkeze almıştır."