FETÖ firarisi İpek’in lüks köşkü 4. ihalede satıldı

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında Boğazın en pahalı yapılarından biri olarak gösterilen Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk için de satış ihaleleri yapılmış ancak sonuç elde edilememişti. Öncesine göre indirimli olarak yeniden satışa çıkarılan alan için Beyaz Köşk 1 milyar 116 milyon liraya satıldı. Yönetim Kurulunun onayının ardından, tapu devri işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcının kimliği ise açıklanmadı.