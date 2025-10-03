Siyonist İsrail iyiliğe saldırdı: Aktivistler rehin alındı

İsrail ordusu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla günlerdir Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na önceki gece müdahalede bulundu. Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, filodaki tüm gemilerle irtibatın kesildiği belirtildi. Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısının 37'ye yükseldiği ve aktivistlerin, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürüldüğü kaydedildi.

BAĞLANTIYI KESTİLER

Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi. Alıkonulan aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesine yer verilerek, İsrail ordusunun Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga A, Deir Yassine A ve Grande Blue gemilerinden 37 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN AĞIR İHLAL

Sirius gemisinden Muğla'da yaşayan aktivist mütercim-yazar Ayçin Kantoğlu'nun da aralarında bulunduğu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga-A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine-A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

BAKANLIK TEMASA GEÇTİ

Açıklamada, "Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Filomuz tamamen insani yardım amacıyla yola çıkmıştır ve alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" denildi. Alıkonanlar arasında 3'ü doktor, 1'i emekli öğretmen olan Balıkesir'den de 4 kişinin bulunduğu öğrenildi. Emekli öğretmen Abdullah Gündem (50), Dr. Halil Rıfat Çanakçı (49), Dr. Ergün Akpınar (55) ve Prof. Dr. Haşmet Yazıcı'nın (44) İsrail askerlerinin gemilere müdahalesi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, yolculuk sırasında yaptığı açıklamada, "Çocukların ve kadınların bombalarla paramparça edildiği ortamda bir şeyler yapmak zorundaydık, harekete geçtik" demişti. Dr. Akpınar ise, "Dünyanın gözü önünde gerçekleşmekte olan bir katliama, soykırıma karşı oturduğumuz yerde şikayet etmektense bir şeyler yapılması gerektiğini düşündük. Uluslararası, barışçıl amaçlarla kurulmuş olan Sumut filosuna bizlerde dahil olduk" ifadelerini kullanmıştı. Dr. Çanakçı da, "Bu soykırıma hepberaber karşı gelmek zorundayız" açıklamasında bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gözaltına alınanların derhal iadesi için İsrailli yetkililerle diplomatik temasa geçti.