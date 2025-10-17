AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı İZBB’nin Menemen’deki toplu konut projesi için İzmirlileri uyardı

Gazetecilerle bir arayla gelen Bursalı İzmir Büyükşehir Belediyesine güvenen çok sayıda İzmirlinin kooperatif modeli adı altında mağdur edildiğini söyledi. Bursalı, İZBB Başkanı Cemil Tugay tarafından Menemen'de hayata geçirilmesi planlanan ve 5 bin dar gelirli aileyi ev sahibi yapmayı öngören sosyal konut projesi hakkında da İzmirlilere uyarılarda bulundu. İzmirlilere "Aman dikkat edin" diyen Bursalı: "Bu insanlar bildiğin belediye eli ile dolandırılmış. Aynı zihniyet şimdi kalkıyor 'Menemen'de 5 bin konut daha yapacağım' diyor. İzmir'de dolandırdıkları insanlar yetmedi bir de 5 bin kişiyi daha dolandırma noktasındalar. Ya beceremiyorsunuz ya da dolandırıcısınız. Üçüncü bir seçenek yok. Burada kimse kusura bakmasın. Bir de geliyor 'Ben Menemen'de 5 bin konut daha yapacağım diyor' Ben buradan sizlerin aracılığı ile İzmirli hemşehrilerime sesleniyorum, aman dikkat edin. Dolandırılanlar ortada. Vallahi sizi de dolandıracaklar. Ya beceremediklerinden dolandıracaklar ya da dolandırıcı oldukları için dolandıracaklar. Kimse kusura bakmasın." Diye konuştu.

KENTSEL DEĞİL RANTSAL DÖNÜŞÜM

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin İzmir'de dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapma vaadi ile başlattığı kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirdiğini belirten Bursalı, kooperatif modeline AK Parti olarak karşı çıkmadıklarını, kendilerinin de desteklediklerini söyledi. "İzmir'de kooperatif modelini tabiri caizse ellerine yüzlerine bulaştırdılar" diyen Bursalı kooperatif usulsüzlüğüne ilişkin yargılama sürecinin de devam ettiğini hatırlattı. "Burada mağdur olan vatandaşlar." Diyen Bursalı: "Ben gazeteciydim daha o zamandan 'biz mağduruz' diye kooperatif zedeler bas bas bağırıyordu. Bu insanlar söylenilen bedellerin dörtte üçünü ödemişler, geriye dörtte biri kalmış. Ama ortada daha yüzde 30 bitmemiş ya da hiç başlanmamış inşaatlar var. Arkadaşlar bu insanlar bildiğin belediye eli ile dolandırılmış, dolandırılmış yani." Diye konuştu.

İZMİR'DEKİ DURUM DAHA DA VAHİM

Sözlerine, "Kimse kusura bakmasın" diyerek devam eden Bursalı: "Neticede insanlar dar gelirli. İzmirliyi geçtik, kendi çalışanını da dolandırıyor, belediye çalışanını dolandırıyor. Böyle bir zihniyeti, böyle bir durumu, böyle bir bakış açısını gerçekten hiçbir yerde görmek mümkün değil. Size çok samimi bir şey söyleyeyim. Bunları Ankara'da milletvekili arkadaşlarımla paylaştığımda gerçekten inanamıyorlar. İzmir'deki durum geneldeki CHP zihniyetinin yansıması ama İzmir'deki durum gerçekten daha da vahim." Diye konuştu.

CHP'NİN İZMİR'DE YEREL YÖNETİM ŞIMARIKLIĞI VAR

Açıklamasına "CHP'nin İzmir'de 26.5 yılı geçmiş bir yerel yönetim şımarıklığı var." Diye devam eden Bursalı, konuşmasının devamında şunları söyledi: "En amiyane tabiri ile söylüyorum İzmirli artık bunu yemiyor. Biz ne dedik? İzmirlinin oyu çöpe gitmeyecek. Çöp derken neyi kastettiğim ortada. İzmirlinin oyu dolandırıcıya gitmeyecek, hırsıza gitmeyecek. Kimse kusura bakmasın. Bunu siyaset yapmak için söylemiyorum arkadaşlar. Hepimizin yaşadığı şeyler." Diye konuştu.

İNSANLARA SANKİ BİZ UYDURUYORMUŞUZ GİBİ GELİYOR

Yerel yönetimin net birkaç temel görevi olduğunu hatırlatan Bursalı: "Birincisi çöp toplamak, ikincisi vatandaşın evindeki musluktan suyu kesintisiz olarak akıtmak, bir de kent içi toplu ulaşımı sağlamak. Allah aşkına, Haziran ayı başında beri çöp dağları içinde yaşıyoruz. Hastalık üstüne hastalık, ortalıkta fareler, domuzlar geziyor. Su akmıyor. Millet yapay zekadan bahsediyor biz nelerden bahsediyoruz. İzmir'de sular akmıyor. Bodrum ve Antalya'dan sonra Çeşme ülkenin bacasız sanayi dediğimiz turizm açısından üç taşıyıcısından biri. Yahu Çeşme'de yazın sular akmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kime anlatacağız arkadaşlar. İnsanlar inanamıyorlar. Onlara, böyle bir şeyi sanki biz uyduruyoruz gibi geliyor." Diye konuştu.

YAPAMIYORSAN ÇEK GİT

Sözlerine; " Sen, suyu akıtmıyorsun, çöpü toplamıyorsun, insanları bir yerden bir yere ulaştıramıyorsun bir de üstüne dolandırıyorsun." Diyerek devam eden Bursalı: "Pardon… Niye varsın, niye ordasın? Yapamıyorsan çek git arkadaş. AK Belediyecilik bu işi biliyor, biz yapıyoruz. Ben Ankara'da 1989 ile 2008 arası dönüşümü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Gidin, İstanbul'a, Kayseri'ye, Konya'ya, Antep'e bakın. Allah aşkına sadece ülkenin genel yönetimi değil yerelde de biz bu işin nasıl yapılacağını biliyoruz. Eğer siz yapamıyorsanız çekin gidin. Haaaa, dediğim gibi. Siz gidene kadar merak etmeyin. Biz hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz zaten. Bırakmayacağız da. Üzerimize ne düşüyorsa, düşmüyorsa bile biz her konuda hemşehrilerimizin yanındayız. Bunun da bilinmesini isterim." Diye konuştu.