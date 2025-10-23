Piyasaların beklediği haber: Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu!

Son dakika haberi: Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemlerde yaptığı açıklamalarda sık sık fiyat istikrarı ve kararlılık vurgusu yaptı. Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 100 baz puan indirdi.

Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında öngördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası eylül ayında politika faizlerini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indireceği yönündeydi. Merkez Bankası karar metninde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirmiştir" denildi.