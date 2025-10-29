Tüm Türkiye'nin gözü Gebze'de çöken binada! 24 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Kaldırımda çökme, kolonlarda çatlak!

Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Enkaz altında kalan Bilir ailesini kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekipler cansiperane mücadele ederken enkazdan peş peşe acı haberler ulaştı. Ailenin önce 12 yaşındaki çocukları Muhammed Emir, ardından 14 yaşındaki kızları Nisa'nın cansız bedeni bulunurken, 18 yaşındaki Dilara enkazdan sağ kurtarıldı.
"UFAK BİR ÇÖKME OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"
Anne ile babaya ulaşmak için çalışmalar yoğunlaştı. Eczanenin kiracısı Uğur Aydın ise dün dükkanın iş yerinin önünde çökmeler olduğunu açıkladı. Aydın, "Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Ama kime, nasıl bildirdiğini ona sorun. Ben bilgi sahibi değilim. Eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş.
"BİZ DE ALTINDA KALMIŞ OLACAKTIK"
Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.
'BİNANIN ORTASINDA DİREK, KOLON YOK'
Binanın genişliğinin 45 metrekare olduğunu söyleyen Aydın, "Bina toplam 45 metrekare zaten. Binanın ortasında direk, kolon yok. Ya da benim gördüğüm bir direk yok. Binanın zaten etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Eczacılar Odası'na dosya veriyoruz biz; imar, iskanla ilgili tüm belgeleri. Ben sadece binanın önünde çöküntü olduğunu gördüm.
Binanın önünde 3-5 santimlik çöküntüden kaynaklı. Bizim binaları kaplıyorlar ya o alüminyumlar bel veriyor, baskı yapıyor. Kolonun içine alüminyumdan bakınca herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben akşam baktım. Müteahhit sabah bakmış; ama herhangi bir sıkıntı olmadığını biz gözle gördük. Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı. Bina hasarlı değildi aslında önündeki alanda çökme vardı" diye konuştu.
İŞTE O BİNANIN ÇÖKMEDEN 24 SAAT ÖNCEKİ HALİ!
Aydın ayrıca binanın önündeki çökmelerin ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığının görüldüğü dün çekilen fotoğrafları da gazetecilere gösterdi.