Başkan Erdoğan'dan bahis skandalına cevap: 'Devlet gereğini yapıyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabulü sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, toplantıda Türkiye'de maç yöneten bazı hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair de çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Son dönemde mesela bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır. Vatandaş tribündeki bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler' demeye başlamıştır." dedi.

NE OLMUŞTU? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da düzenlediği basın toplantısında, 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.